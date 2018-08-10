В Белореченском районе 12 детей-сирот получили ключи от квартир

В поселке Родники 12 детей-сирот получили ключи от квартир с ремонтом и необходимой техникой.

Квартиру 19-летняя Ангелина получила благодаря госпрограмме «Дети Кубани». По ней же в регионе в этом году уже приобрели 245 квартир для тех, кто был лишен попечения родителей. Сейчас новоселы обустраивают новое жилье.

«Что касается этого года, это 964 млн рублей. Это на 282 млн больше аналогичного периода 2017 года. В этом году мы должны приобрести 789 квартир, соответственно, обеспечить столько же детей из этой категории», — сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Программа «Дети Кубани» работает на территории края почти десять лет. За это время свой дом обрели около 6 тыс. детей-сирот.

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