В Белореченском районе 19-летний парень угнал машину и поехал грабить магазин

Злоумышленника поймали, возбудили уголовное дело по факту угона и разбоя.

В полицию обратился житель Белореченска. Он рассказал, что припарковался на обочине дороги на выезде из города и сидел в машине. В этот момент к нему подошел парень и попросил подвезти его до дома. Когда пассажир сел в машину, он начал угрожать водителю, вытолкал его из автомобиля и уехал.

Через время в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. Сотрудница одного из магазинов поселка Верхневеденеевского рассказала, что в торговую точку зашел неизвестный, угрожал ножом и требовал деньги. Злоумышленника спугнул другой покупатель, нападавший убежал, оставив возле магазина машину.

Полицейские осмотрели автомобиль и выяснили, что он был угнан в Белореченске.

Подозреваемого задержали во дворе частного дома. Им оказался 19-летний местный житель. В полиции он рассказал, что нашел нож в салоне машины и решил ограбить магазин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Парня арестовали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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