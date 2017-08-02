В Белореченском районе бывшего инженера филиала РЖД признали виновным в мошенничестве

В ноябре 2016 года мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ по краю.

Суд признал бывшего инженера Северо-Кавказской дирекции филиала РЖД Артемия Беличкова виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Ему назначили штраф в размере 250 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года.

В 2016 году к Беличкову с вопросом переоформления права аренды на земельный участок в Белореченске обратился мужчина. Инженер РЖД, не обладая такими полномочиями, сообщил, что может поспособствовать ускорению процесса за деньги. Он получил от мужчины 30 тыс. рублей, но не выполнил обещание.

Аналогичным образом мужчина ввел в заблуждение другого потерпевшего, который согласился на условия, но сообщил о ситуации в правоохранительные органы. После передачи заявителем 60 тыс. рублей Беличкова задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник