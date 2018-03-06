В Белореченском районе «девятка» врезалась в дерево, водитель погиб

Авария произошла 5 марта в 1:30 на трассе поселок Родники — хутор Приречный.

По предварительным данным, 24-летний парень ехал за рулем ВАЗ-21093 со стороны хутора Приречного в сторону поселка Родники и на закругленном участке дороге не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги врезался в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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