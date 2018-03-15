В Белореченском районе двое наркосбытчиков прятали «соль» на обочине дороги

Полицейские Белореченского района задержали подозреваемых с поличным — у них нашли 60 свертков с наркотиками.

Сотрудник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Белореченскому району, проезжая по трассе, обратил внимание на двоих молодых людей, которые прятали что-то на обочине. Полицейский задержал этих граждан. Во время личного досмотра у них обнаружили и изъяли 60 свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что содержимое пакетов является синтетическим наркотиком — солью, общей массой более 35 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанными оказались 19-летний житель Новороссийска и его 20-летний знакомый. В их отношении возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Парней поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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