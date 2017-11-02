В Белореченском районе из-за паводков может рухнуть опора газопровода

Продолжительные дожди сделали реку Белую полноводной, и в поселке Южном она размыла грунт под магистралью голубого топлива.

Сейчас на месте работают газовая служба и спасатели. Они стараются укрепить опору. Риск обрушения мал, уверяют в районном Управлении гражданской обороны.

Синоптики 3 ноября обещают дожди и грозы. Это приведет к повышению уровня воды в реках. Возможны паводки в низинах. В предгорьях, согласно прогнозу метеорологов, выпадет мокрый снег. На сочинских вершинах и вовсе метели. Белые хлопья увидели и жители Лабинского района. Внезапная зима продержалась недолго, но доставила неудобства автомобилистам.

По утрам и вечерам водителям необходимо быть предельно внимательными на трассах по всему краю, так как уже возможна гололедица.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму 31 октября была повреждена линия газопровода в районе Алушты, рядом с поселком Виноградное. Национальный антитеррористический комитет рассмотрит версию о возможном подрыве.

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