В Белореченском районе к 1 сентября отремонтируют школы

Изменить расписание уроков собираются сразу в нескольких образовательных учреждениях. Специально для этого в них увеличили число кабинетов.

Сейчас там идет ремонт. Затем помещения обставят новой мебелью. Также к 1 сентября в порядок приведут спортивные площадки и залы для занятий физкультурой.

«На сегодняшний день начаты работы по ремонту двух сельских спортивных залов. Это в школе № 7 поселка Заречного, в школе № 30 поселка Молодежного. Программой предусмотрен капитальный ремонт этих спортивных залов. Так что дети будут заниматься в новом учебном году в более комфортных условиях», — рассказал заместитель начальника управления образования Белореченского района Юрий Фесенко.

В некоторых школах за ремонт пришлось взяться основательно — заменить старую кровлю, поставить новые окна и двери.

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