В Белореченском районе на три года посадили экс-полицейского за смертельное ДТП

Авария произошла вечером 14 мая. Полицейский ехал пьяный за рулем Lexus RX350 и сбил 26-летнюю девушку.

В суде 27-летний мужчина признал вину в полном объеме, принес свои извинения супругу погибшей, частично компенсировал причиненный моральный вред. Суд, с учетом данных обстоятельств, а также позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме этого, суд взыскал 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Сотрудник полиции уволен из органов по дискредитирующим основаниям.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченске 14 мая около 22:40 на улице Железнодорожной 27-летний водитель Lexus сбил 26-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. После ДТП против полицейского завели дело.

Вернуться на ленту

Источник