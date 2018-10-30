В Белореченском районе обнаружили две авиационные бомбы времен войны

Их вынесло водой на берег реки Белой под железнодорожным мостом.

Бомбы обнаружил сотрудник охраны. Саперы отнесли их подальше от дороги и выставили оцепление, а 30 октября обезвредили на полигоне в Молькино.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС.

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