В Белореченском районе ограничат движение из-за велогонок

Запрет будет действовать 23 и 27 августа, а также 2, 6, 8, 9 сентября с 10:30 до 13:30.

Движение ограничат на трассе Белореченск — Нижневеденеевский от АЗС в поселке Верхневеденеевский до пересечения с дорогой Мирный — Бжедуховская — хутор Беляевский. Нельзя будет проехать и по дороге Мирный — Беляевский на участке от поселка Нижневеденеевский до станицы Рязанской.

Объехать можно будет по трассам Энем — Адыгейск — Бжедугхабль, Гурийская — Черниговская — Рязанская и Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В Белореченском районе в августе и сентябре пройдет первенство России по велоспорту-шоссе. Соревнования проведут среди юниоров и взрослых. Запланированы командные гонки на 50 и 75 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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