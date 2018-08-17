В Белореченском районе с рельсов сошли семь грузовых вагонов

Инцидент произошел 15 августа на подъездном пути, примыкающем к железнодорожной станции Белореченская СКЖД.
Проверку по факту схода хопперов-минераловозов на железнодорожных путях пользования проводит Белореченская транспортная прокуратура.
Вагоны принадлежат холдингу ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Они перевозили минеральные удобрения.
По результатам проверки дадут оценку действиям лиц, причастных к ЧП. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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