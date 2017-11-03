В Белореченском районе выявили незаконный карьер

Специалисты Россельхознадзора во время проверки установили, что в Родниковском сельском поселении на участке сельхозназначения поврежден плодородный слой почвы.

На участке общей площадью 47 га обнаружили гравийно-песчаную смесь. Также были размещены установки для дробления и сортировки песка и гравия, спецтехника. Остальная часть земельного участка была занята карьерами.

Специалисты отметили, что свободная площадь зарастает сорной древесно-кустарниковой растительностью, длительное время не обрабатывается, сельскохозяйственная деятельность на этом земельном участке не ведется. В результате этого идет повреждение плодородных земель.

По факту составили административные протоколы, выдали предписание об устранении нарушений. Виновные должны выплатить штраф на сумму 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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