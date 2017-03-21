В Белореченском районе 85-летнего пенсионера избили в его доме

В Белореченском районе в марте по подозрению в ограблении пенсионера задержали двоих братьев. Возбудили уголовное дело.

В полицию сообщили о нападении на 85-летнего жителя станицы Пшехской. Мужчина рассказал полицейским, что живет в доме один. Вечером к нему ворвались двое неизвестных и, угрожая расправой, потребовали отдать все имеющиеся сбережения. Пенсионер им отказал, тогда злоумышленники избили его, забрали сотовый телефон и 25 тыс. рублей. Пострадавшего доставили в больницу, медики констатировали многочисленные ушибы головы, гематомы лица и перелом костей носа.

Следственно-оперативная группа осмотрела дом пострадавшего, собрала улики, опросила очевидцев. В итоге задержали двоих местных жителей — ранее неоднократно судимых братьев 19 и 20 лет. Они отрицали свою причастность к грабежу и отказались сотрудничать со следствием. Их допросили с применением детектора лжи и получили результаты, говорящие о том, что задержанные могут быть причастны к преступлению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемых заключили под стражу. Возбудили уголовное дело о грабеже группой лиц. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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