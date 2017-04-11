В Белореченском районе муж с женой украли в гостях теленка

В Белореченском районе в апреле против двоих местных жителей возбудили уголовное дело о краже.

В полицию позвонила жительница хутора Кубанского и сообщила о том, что у нее пропал годовалый бычок. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Он опросил возможных очевидцев, один из местных жителей рассказал ему, что рано утром видел мужчину и женщину, которые шли по дороге в сторону станицы Пшехской и подгоняли перед собой черного быка.

Личности подозреваемых установили. Оказалось, что это семейная пара возрастом 26 лет и 33 года. У них в сарае участковый обнаружил теленка черной масти, похожего на похищенного. Злоумышленники рассказали, что накануне они были в гостях в соседнем дворе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они увели животное и планировали сдать его на убой. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Животное вернули законной владелице. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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