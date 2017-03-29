В Белореченском районе освятили закладной камень строящегося храма

В станице Пшехской Белореченского района в марте освятили закладной камень храма Рождества Пресвятой Богородицы, который строят на месте сгоревшей церкви.

Богослужение провел благочинный Белореченского округа православных приходов протоиерей Виталий Осипов. В мероприятии приняли участие жители станицы, казаки, жители хутора Кубанского. Камень заложили в основание алтаря — там, где будет стоять престол.

По словам протоирея Виталия Осипова, храм растет на глазах. Все это благодаря людям, которые пожертвовали кирпич, завезли песок и предложили помощь на стройплощадке, пишут «Огни Кавказа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», храм Рождества пресвятой Богородицы в станице Пшехской сгорел 11 апреля 2016 года. Причиной пожара назвали неисправную проводку. Новый храм начали строить в ноябре 2016 года. Его возводят на средства прихожан.

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