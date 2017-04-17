В Белореченском районе спасатели помогли выбраться из реки двум рыбакам

В Белореченском районе 15 апреля из-за поднявшегося уровня воды в реке двое рыбаков не смогли добраться до берега.

Дежурному ЕДДС в 0:40 поступило сообщение о том, что на острове посередине реки Белой ниже по течению от Белореченской ГЭС находятся двое мужчин. Из-за поднявшегося уровня воды рыбаки не смогли выйти на берег, при этом уровень воды продолжал подниматься.

На место прибыли сотрудники «Кубань-СПАС». О сложившейся ситуации также сообщили дежурному гидроэлектростанции, он временно уменьшил сброс воды на плотине. Мужчин в возрасте 55 лет и 53 лет спасли, пишут «Огни Кавказа».

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