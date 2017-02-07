В Белореченском районе тепличный комбинат будет сотрудничать с фермерами

В Белореченском районе обсуждают проект сотрудничества крупного тепличного комбината с местными фермерами.

На грядках питомника специалисты используют современные средства защиты и ухода за овощной рассадой. В результате они получают отборный урожай. Такой предлагают выращивать и владельцам ЛПХ.

Схема следующая: фермеры получают в питомнике рассаду, а возвращают плоды, которые затем отправятся на полки крупных торговых сетей. Примера такого сотрудничества в России пока нет. Кубанский проект может стать первым, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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