В библиотеках Краснодарского края пройдет акция «Живая классика»

В России второй раз стартует неделя, посвященная подготовке к международному конкурсу юных чтецов.

Неделю «Живой классики» придумали, чтобы библиотекари помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного магазина, ни интернета. Но затем акция вовлекла и библиотеки больших городов, и школьные библиотеки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

«Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему», — рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. В итоге сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс чтецов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник