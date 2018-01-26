В благоустроенных зеленых зонах Краснодара установят камеры видеонаблюдения

Об этом заявил вице-мэр Евгений Зименко во время посещения бульвара Дальнего, на котором неизвестные разрушили открытый лекторий.

Речь идет о зеленых зонах, которые обновили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Благоустроенные скверы и бульвары стали местом притяжения для горожан, сюда приезжают жители других микрорайонов. При этом стали происходить и факты вандализма. Необходимо не просто ликвидировать последствия случившегося, поддерживать сохранность имущества, детского и игрового оборудования, но и в целом выстроить систему, при которой факты намеренной порчи благоустроенных зеленых зон, придомовых территорий будут сведены к минимуму», — сказал Зименко.

Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк сообщил, что из пяти благоустроенных зон бульвар Дальний пострадал больше всего. На нем разрисовали брусчатку, оторвали часть чугунного ограждения, повредили детское игровое оборудование. Также пешеходы и велосипедисты испортили газоны. Пострадал единственный в Краснодаре лекторий под открытым небом. Его планируют восстановить на следующей неделе.

По данным Буряка, ущерб нанесли и другим благоустроенным общественным и придомовым территориям. Случаи вандализма зафиксировали в Вишняковском и Молодежном скверах, во дворах на улицах Вавилова, Ставропольской, Тюляева, Уральской.

Например, в Вишняковском сквере неизвестные изрисовали входную конструкцию, оборвали цепи на садовых качелях, разрисовали брусчатку. Сейчас на территории наводят порядок, уже закрасили надписи, восстановили качели. В Молодежном сквере заменят испорченный мусорный контейнер.

В благоустроенных дворах зафиксировали факты установки жильцами для парковки машин запорной арматуры: столбов, цепей, блокираторов. В некоторых местах испортили ограждения спортивных площадок. Во дворе на улице Вавилова, 12 неизвестные спилили сосну. Информацию о каждом факте направили для наведения порядка в управляющие компании.

«С наступлением весны отдыхающих в парках и скверах станет больше, поэтому необходимо проработать возможность установки там, где есть техническая возможность, камер видеонаблюдения, подключить их к системе «Безопасный город»», — пояснил Зименко.

Вице-мэр уточнил, что вместе с правоохранителями ведут работу по организации патрулирования территорий, благоустроенных в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после благоустройства открыли бульвар на улице Дальней. На территории зеленой зоны организовали лекторий под открытым небом. В ночь с 17 на 18 января на бульваре Дальнем вандалы разрушили открытый лекторий.

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