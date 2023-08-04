В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию совместной торговой зоны «Шавот-Тошовуз».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел в Ашхабаде переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

На встрече главы государства обсудили многочисленные разногласия между нашими братскими народами, обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменского углубления стратегического партнерства, основанного на многовековой дружбе и добрососедских связях.

С удовлетворением было отмечено, что практическое сотрудничество расширяется по всем направлениям.

Успешно реализуются договоренности на высшем уровне. Отношения между правительствами, министерствами и ведомствами приобрели системный характер.

Увеличиваются объемы взаимной торговли, расширяется взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях экономики. Отмечено, что совместная торговая зона «Шавот-Тошовуз» должна быть введена в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Подчеркнута важность продвижения совместных проектов сотрудничества, обменов между регионами и развития культурно-гуманитарных связей. подчеркнули.

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Они также подробно обменялись мнениями по региональной повестке дня.