В ближайшие годы доля госзакупок у малого бизнеса Кубани вырастет вдвое

Об этом 26 сентября сообщили в Сочи на международной конференции, организованной Федеральной антимонопольной службой.

Одна из целей — привлечь на рынок больше добросовестных предпринимателей, повысить качество закупаемых товаров и сэкономить бюджетные деньги. Это лишь один из пунктов национального плана по развитию конкуренции.

Он действует на Кубани несколько лет. Все это время в регионе идет совместная работа исполнительной власти и антимонопольщиков. С начала года розничный товарооборот в крае увеличился на 3% и достиг 855 млрд рублей. Специалисты федерального ведомства разработали больше 40 общих для регионов рекомендаций для повышения конкуренции в разных сферах: от строительства до оказания услуг.

«Есть возможность дополнить этот перечень своими рынками, и здесь мы в ближайшее время проработаем вопрос. В ближайшие месяц-два определим те рынки, которые действительно требуют особого внимания власти. С учетом специфики и структуры экономики Краснодарского края», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

«Если раньше многие приглашали к себе коллег из Америки, то сегодня я без всякого стеснения могу сказать, что Россия является одним из самых авторитетных правоприменителей, и мы учимся, и у нас учатся, безусловно», — отметил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

На «Неделю конкуренции» в Сочи съехались представители контролирующих органов из 50 стран. Антимонопольщики обсудили еще множество тем, среди них — создание равных условий для бизнеса и противодействие сговору.

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