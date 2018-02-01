В боксерском форуме в Сочи примут участие представители из 130 стран

В городе-курорте стартовал Международный боксерский форум. Спортсмены в первый день решили почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Участники посетили мемориал павших воинов. Действующие спортсмены, представители спортивных организаций и федераций возложили цветы у Вечного огня.

«Здесь присутствуют все пять президентов международных федераций бокса, четыре из них — профессионального и олимпийского, и 90 спортсменов. Из них половина — олимпийские чемпионы и чемпионы мира», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Для Сочи бокс — один из самых приоритетных видов спорта. У нас большое количество детей и взрослых занимается боксом как на любительском уровне, так и на профессиональном. Нам есть, чем гордиться. В женском боксе есть даже чемпионка мира среди юниоров», — отметил директор департамента физкультуры и спорта Сочи Сергей Пилосян.

Международный боксерский форум будет проходить до 3 февраля. В его рамках пройдут мастер-классы, судейские семинары и круглые столы. Кроме того, будут названы имена лучших тренеров по итогам прошлого года.

В 2019 году Сочи примет чемпионат мира по боксу.

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