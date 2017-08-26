В больницах Кубани остаются 19 человек из упавшего в море автобуса

Всего в аварии пострадали 33 человека, еще 17 человек погибли, один пропал без вести.

На лечении в медорганизациях остаются 19 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и шесть – в Краевой клинической больнице №1 имени С. В. Очаповского. Уже 14 человек отпущены домой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

В Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура.

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