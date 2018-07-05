В больнице Анапы оказали помощь байкеру из Германии

Немец Хорст Майер во время путешествия на мотоцикле почувствовал недомогание из-за жары и переутомления и обратился к врачам.

Медики поставили туристу серьезный диагноз, в палате пришлось провести несколько дней. На помощь пришло современное оборудование. Сейчас байкер чувствует себя хорошо и уже признался, что будет скучать по Анапе, а в особенности по кубанской кухне.

«Еда здесь куда лучше, чем в Германии. Она приготовлена прямо в госпитале, а в Германии, наоборот, она готовится в больших кухнях. Здесь в рационе много помидоров и других овощей», — сказал немецкий путешественник Хорст Майер.

Хорст Майер готов продолжить ездить на мотоцикле по городам Кубани. Впереди у него поездка в Сочи и Туапсе. Турист говорит, что с какими бы сложностями ему ни пришлось столкнуться в пути, из Краснодарского края на родину он привезет только самые позитивные воспоминания.

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