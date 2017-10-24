В больнице Анапы пациентка распылила газ из баллончика

24 октября в 15:52

Сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил 23 октября из городского медицинского учреждения.

Правоохранители выяснили, что 29-летняя местная жительница распылила перцовый газ из аэрозольного баллончика в процедурном помещении. Оказалось, пациентка агрессивно отреагировала на замечание медработников о ненадлежащем исполнении рекомендаций врача и процедур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Женщину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится поверка.

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