В больнице Новороссийска из-за перитонита умерла девочка

В СК 16 мая возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, 15 мая в детское хирургическое отделение Новороссийской городской больницы из детской городской больницы Анапы привезли девочку с ограниченными возможностями здоровья. Ее прооперировали. После этого 16 мая ребенок скончался в результате гнойного перитонита, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи изымают необходимую медицинскую документацию из медучреждений. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительное следствие продолжается.

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