В больнице Темрюка находятся 34 пострадавших при падении автобуса в море

Об этом стало известно в ходе совещания с заместителями глав муниципалитетов края по социальным вопросам под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

По ее словам, в больнице Темрюка сейчас находятся 34 пострадавших в аварии, из них семь человек в тяжелом состоянии с сочетанными травмами, 27 пострадавших — средней и легкой тяжести.

«По поручению губернатора края на месте трагедии работают две бригады медиков из Краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского. Сейчас решается вопрос о транспортировке семи тяжелых больных в лечебные учреждения Краснодара», — сообщила Минькова.

На месте работают психологи и бригады скорой медпомощи, краевые специалисты, в том числе реаниматолог, нейрохирург и травматолог. Краевые и районные врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вице-губернатор сообщила, что готовится постановление о выплатах семьям погибших и пострадавших. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба под руководством губернатора края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. По последним данным, погибли 18 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих. Заработала горячая линия. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших.

Глава региона выехал на место ДТП. Он лично осмотрит место трагедии.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело. Автобус, упавший 25 августа с пирса в море, подняли на поверхность. Причиной падения назвали отказ тормозов.

На месте ДТП работают 112 спасателей.

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