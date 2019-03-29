В большинстве районов Кубани в ночь на 30 марта ожидаются заморозки

Кубанский метеоцентр обещает холодные ветра, понижение температур и снег в горных районах.

«В ночь с 29 на 30 марта будут отрицательные температуры в большинстве районов края, в том числе и в Краснодаре. В предрассветные и утренние часы температура может понизиться до -7 °С», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Осадки прекратятся 31 марта, выглянет солнце, и температура начнет повышаться. Краснодар прогреется до 15 °С. Однако по всему краю усилится ветер. В Анапе, Новороссийске и Геленджике его порывы могут достигать 13-18 м/с.