В Ботаническом саду Краснодара распустились весенники и подснежники

Пока эрантисы только набираются сил под редкими лучами солнца, специалисты отмечают, что аномалию зафиксировали впервые за последние четыре года.

Теплая февральская погода не стала сюрпризом для растений. Перепады температур лишь продлевают им жизнь.

«При таких температурах на цветении ничего не скажется. У этих растений завяжутся семена, и они войдут опять в стадию покоя», — сказала директор учебного Ботанического сада КубГУ Татьяна Яненко.

Если все-таки морозы придут в край, то бутоны впадут в спячку, а как только первые лучи пригреют лепестки, растения вновь оттают. Также в Ботаническом саду начали расцветать подснежники, цикламены и голоцветковый жасмин.

Пока растения распускаются в лесах и скверах, на обочинах дорог и рынках множатся любители нажиться на редких цветах при том, что почти все представители весенней флоры реже и реже встречаются на территории России.

Среди них — кавказский подснежник, его белые колокольчики появляются на первых проталинах или даже прямо на снегу в конце зимы. Цветы рвут для букетов, а луковицы выкапывают для палисадников. С первым теплом на горных склонах, иногда очень высоко, распускается цикламен. Широко известны его лечебные свойства. Еще одно практически исчезнувшее растение, которое обладает целебным эффектом, — это морозник. В народе его называют рождественской розой или христовым цветком. Цветы распускаются в конце зимы.

Это лишь некоторые растения нашего региона, занесенные в Красную книгу. Закон строг ко всем, кто их уничтожает. За букет или корень весеннего первоцвета полиция наложит штраф от 1,5 тыс. рублей до 20 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товара и орудий, с помощью которых его добывали. Наказать могут и того, кто покупает букеты у нелегальных торговцев. Закон расценивает это как пособничество в уничтожении редких видов.

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