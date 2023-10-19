В Бразилии бывшего президента могут обвинить в государственном перевороте

18 октября парламентская комиссия, созданная для расследования вторжения Национального конгресса Бразилии, выдвинула обвинения против бывшего президента Жаира Болсонару. Его признали виновным в попытке государственного переворота, политическом насилии и преступном заговоре. Об этом пишет DW.

Расследование против Болсонару длилось пять месяцев, а итоговый отчет составил 1300 страниц. Помимо Болсонару, в причастности к вторжению в Национальный конгресс обвиняются еще 60 человек, в том числе бывшие министры и военные офицеры. Отчет будет передан в Генеральную прокуратуру Бразилии, и ведомство должно решить, выдвигать ли официальные обвинения бывшему президенту.

Адвокаты Болсонару назвали доклад “неполным и предвзятым”. По их словам, у бывшего президента не было возможности изложить доводы в свою защиту.

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, в котором Луис Инасио Лула да Силва 50,9 процента против 49,1 процента голосов. 8 января 2023 года сторонники Болсонару, считавшие, что результаты выборов были сфальсифицированы, штурмовали резиденцию президента, здание Конгресса и Верховный суд. В связи с этим ему запретили баллотироваться на пост президента на 8 лет. Сам Болсонару отверг все обвинения. Он был во Флориде во время беспорядков.