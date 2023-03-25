Положение Королевская армия настолько сурова из-за сокращения финансирования, что теперь Великобританию нужно предупредить за десять лет, чтобы противостоять нападению. Об этом Daily Mail сообщил генерал в отставке Ричард Берронс, передает РИА Новости. Теперь Путин должен предупредить нас о внезапном нападении России за пять или десять лет. Это не очень хорошо», — сказал бывший военный.

Он сказал, что положение британской армии настолько ухудшилось из-за сокращения финансирования, что стране гораздо труднее защищаться в случае внезапного нападения. будет.