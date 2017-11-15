В Брюховецкой на строящийся храм Георгия Победоносца поднимут купол

Мероприятие пройдет 19 ноября. Строительство храма началось в 2014 году.

В монастырском комплексе поселка Лебяжий Остров в 8:30 начнется божественная литургия, богослужение возглавит епископ Ейский и Тимашевский Герман.

Позже, в 13:30, в микрорайоне Южный станицы Брюховецкой будет освящен и поднят купол на строящийся храм в честь святого Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с инициативой постройки храма выступил индивидуальный предприниматель Евгений Прокопенко. Согласно проекту, церковь будет вмещать до 300 человек.

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