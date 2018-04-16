В Брюховецком районе мужчина сбил четырех детей и двух женщин

16 апреля в 06:59

Авария произошла 15 апреля в 18:55 в селе Большой Бейсуг.

По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил четырех детей и двух женщин. После этого мужчина скрылся с места ДТП. Его задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С места происшествия в больницу доставили двух детей шести и пяти лет и 39-летюю женщину. Еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и 39-летней женщине — оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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