В Брюховецком районе открыли новую котельную

Ее построили в рамках подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае».

Новая газовая блочно-модульная котельная располагается на территории участковой больницы в станице Батуринской Брюховецкого района. В строительстве были использованы все современные решения по водоподготовке и управлению сетевыми насосами. При этом учитывались особенности энергопотребления, качество топлива и воды.

В мероприятии, прошедшем 15 марта, приняли участие заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Александр Ляшко и председатель профильного комитета Заксобрания Владимир Чепель.

«На строительство объекта было израсходовано 11,7 млн рублей. По подсчетам специалистов, экономический эффект в результате внедрения современного оборудования составит порядка 520 тыс. рублей в год», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Прежняя котельная была построена на территории больницы еще в 1982 году, и ее износ составил 90%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 марта открыли новую котельную в Выселках.

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