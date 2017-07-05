В Брюховецком районе под колесами поезда погибла 46-летняя женщина

Она переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся состав.

В дежурную часть Тимашевского ЛОП 5 июля от машиниста грузового поезда поступила информация о том, что на железнодорожной станции Брюховецкой под колеса состава попала женщина. На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. Как пояснил машинист поезда, женщина переходила пути в неустановленном для этого месте. Он подал ей звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Личность погибшей установлена. Это 46-летняя жительница города Елизово Камчатского края, которая приехала в гости к дочери. Сотрудники транспортной полиции совместно со следователем Южного СУТ СК РФ выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности очевидцев.

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