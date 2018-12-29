В селе Бейсугском состоялось торжественное открытие учреждения культуры.
Здание было закрыто 17 лет назад из-за аварийного состояния. В 2018 году капитальный ремонт Дома культуры профинансировали в рамках государственной программы региона «Развитие культуры». На него выделили 5,7 млн рублей.
После окончания торжественной части работники культуры и участники творческих коллективов на обновленной сцене дали праздничный концерт, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
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