В селе Бейсугском состоялось торжественное открытие учреждения культуры.

Здание было закрыто 17 лет назад из-за аварийного состояния. В 2018 году капитальный ремонт Дома культуры профинансировали в рамках государственной программы региона «Развитие культуры». На него выделили 5,7 млн рублей.

После окончания торжественной части работники культуры и участники творческих коллективов на обновленной сцене дали праздничный концерт, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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