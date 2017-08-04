В Брюховецком районе пропал 16-летний Никита Артеменко

Он ушел из дома 1 августа и до сих пор не вернулся.

У мальчика голубые глаза и темно-русые короткие волосы. Он худощавого телосложения, рост — 175 см. Никита Артеменко был одет в короткие джинсовые голубые бриджи, бордовую майку, синие кроссовки Аdidas. При себе имел мобильный телефон марки Lenovo белого цвета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У мальчика на левой щеке родинка, также у него есть шрам после операции по удалению аппендицита, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

На розыск подростка ориентированы все наружные наряды полиции, созданы поисковые группы. В настоящее время полицейские продолжают розыск подростка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Артеменко, просят звонить по телефонам 8 (861-56) 3-30-09, 102, 02, 112.

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