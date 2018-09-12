В Брюховецком районе пьяный мотоциклист врезался в припаркованную иномарку

ДТП произошло 11 сентября около 16:00 на одной из улиц станицы Чепигинской.

По предварительным данным, 31-летний мужчина на мотоцикле «Иж» без прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. Мотоциклист врезался в припаркованный минивэн Toyota и повредил дверь автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водителя мотоцикла с травмами госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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