В Бурятии на танцевальном фестивале отравились более 72 человек

Среди них 60 несовершеннолетних. По факту возбудили уголовное дело.

С конца июля на территории туристического комплекса отдыхали три большие группы туристов, в том числе участники танцевального фестиваля. В послеобеденное время 2 августа 26 детей и двое взрослых обратились в медпункт с жалобами на боли в животе и тошноту. В течение суток число туристов с такими же симптомами увеличилось до 72. Количество пострадавших продолжает расти.

По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти из-за употребления в столовой турбазы некачественно приготовленных продуктов.

Сейчас исследуют образцы еды, изучают документы о поставках продукции, меню. Проводят допросы работников турбазы и пострадавших туристов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

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