В бюджет Краснодара поступило около 374 млн рублей имущественных налогов с физлиц

В администрации краевой столицы обсудили вопросы мобилизации доходов в городскую казну, в частности — динамику поступления налогов на землю и имущество физических лиц за 2016 год.

Совещание провел вице-мэр Сергей Васин.

«Имущественный налог полностью поступает в городской бюджет, и от него, в том числе зависит выполнение городом своих социальных обязательств, реализация программ по благоустройству. Остался месяц, за который имущественный и земельный налоги должны быть уплачены. Сейчас должны быть мобилизованы все ресурсы, усилена разъяснительная работа с горожанами», — сказал вице-мэр.

Директор департамента финансов Николай Лебедев сообщил, что в этом году планируется собрать в бюджет города 334,5 млн рублей налога на имущество физических лиц. По данным на конец октября, поступило 182,8 млн рублей. Это около 55%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил почти 157%. Годовой план по земельному налогу с физических лиц выполнен на 40%, в бюджет поступил 191 млн рублей, темп роста к 2016 году — 129%. Срок уплаты имущественных налогов, которые начисляются за 2016 год, — 1 декабря.

Лебедев пояснил, что в связи с переходом на новую систему уплаты имущественного налога по кадастровой стоимости объектов продолжается работа по систематизации налогооблагаемой базы, уточнению сведений и постановке на учет новых объектов недвижимости. Сейчас по 1 тыс. 370 объектам уточнили недостающую информацию: площадь, кадастровую стоимость, правообладателей. Сведения направили в налоговые органы.

Департамент архитектуры и градостроительства ведет работу по уточнению городского адресного реестра. За последнее время в этот реестр внесли информацию о присвоении адресов по 5,8 тыс. объектам. Список пополнился сведениями по 1,9 тыс. улицам в садоводческих товариществах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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