В бюджет Краснодара с начала года поступило более 2,5 млрд рублей

На аппаратном совещании в администрации Краснодара 20 марта сообщили, что с начала года в бюджет города поступило 2 млрд 594 млн рублей доходов.

Темп роста доходов к соответствующему периоду 2016 года составил 111%, превышение — 250 млн рублей.

«От того, какими темпами наполняется бюджет, напрямую зависит благоустройство территорий и развитие социальной сферы. Поэтому городские службы должны быть сосредоточены на том, чтобы в рамках компетенции делать максимум для наполнения бюджета, работать с должниками, в том числе с участием службы судебных приставов. Нужно четко проанализировать ситуацию и определить средства, которые возможны к взысканию. Именно на этом сосредоточить основные усилия», — поставил задачу мэр Краснодара Евгений Первышов.

По информации директора городского департамента финансов Николая Лебедева, по состоянию на 18 марта в бюджет города поступило 663 млн рублей, что составляет 57% от месячного плана мобилизации. Превышение к марту 2016 года составило 77 млн рублей.

На совещании подробно обсудили, что делается для активизации мобилизации доходов в бюджет. В целом по городу размер недоимки по налогам за февраль уменьшился на 86 млн рублей или 8,4%. На 1 марта он составил 939,5 млн рублей, в том числе возможной к взысканию — 770 млн рублей.

Снижение недоимки отмечено по земельному налогу, единому налогу на вмененный доход и налогу на имущество физических лиц. Размер недоимки на 1 марта по сравнению с недоимкой на 1 января уменьшился на 61 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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