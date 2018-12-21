В бюджет Кубани поступило около 34 млрд рублей налогов от объектов потребсферы

21 декабря в 14:48

Объем налоговых поступлений за 11 месяцев вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли потребительской сферы, сообщили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Оборот розничной торговли составляет 1 222,1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 3,1%.

В основном оборот розничной торговли формировался организациями и индивидуальными предпринимателями в стационарной торговой сети. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила 9,1%.

На 1,8% увеличился оборот бытовых услуг, на 1,6% — оборот оптовой торговли.

Краснодарский край формирует 41,5% всего розничного товарооборота ЮФО. Предприятия потребительской сферы реализовали товары и услуги на общую сумму 2 905,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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