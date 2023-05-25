<img src="/wp-content/uploads/2023/05/58d1601b29078ec26b0500933dd9805d.jpg" title="В целях увеличения числа женщин-судей в 2023/2024 учебном году женщинам было выделено 12 дополнительных квот" alt= «Женщинам в целях увеличения количества судей в 2023/2024 учебном году женщинам выделено 12 дополнительных квот». Планируется довести их до 20% в 2030 году и 30% в 2030 году. На данный момент доля женщин среди судей в Узбекистане достигла 14 % (в Казахстане этот показатель составляет 51 %, в России 66 %, в Словении 70 %, в Португалии 75 %). объявлены должности судей Высшей школы судей на 2023/2024 учебный год по специальностям гражданского, уголовного, хозяйственного и административного права, обучающимся предоставляется ежемесячная стипендия.

➖Образовательная процессы ведутся в здании Высшей школы судей, женщинам-стажерам предоставляется возможность прохождения практики в судах по месту жительства (общая стажировка составляет почти половину периода обучения).