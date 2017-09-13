В Цемесской бухте Новороссийска подняли капсулу времени

Ее полвека назад оставили участники объединения «Шхуна ровесников».

Они 13 сентября отправились к подножию Суджукского маяка, чтобы вновь увидеть плиту, в которой замурованы письма из прошлого. С помощью крана под гитарные аккорды гимна «Бригантина»15-тонный монолит подняли с глубины 7 м. В своих посланиях потомкам комсомольцы рассказали, каким они представляют ХХI век, и поделились мечтами.

«Когда нам было по 14-15 лет, мы, конечно, были глупые девчонки и мальчишки и совсем не думали о том, что будет через 50 лет. Это было как космос, где-то там далеко-далеко, и через 50 лет, когда ты смотришь на эту огромную плиту, где остался кусочек тебя, невольно слезы на глазах», — поделилась участница литературно-патриотического объединения «Шхуна ровесников» Елена Морозова.

Запечатанные послания опустили на дно Цемесской бухты весной 1967-го. Водолазы нашли место погружения в ноябре прошлого года по координатам и кадрам хроники. Содержимое капсулы станет известно в ноябре, в день 100-летия Октябрьской революции.

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