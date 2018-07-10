В Цемесской роще Новороссийска проведут субботник

Мероприятие состоится 18 июля в 9:00.

В субботнике планируется участие волонтеров, общественных организаций и населения Приморского района.

Новороссийские власти пригласили всех неравнодушных жителей города принять участие в акции по уборке зеленой территории, сообщает пресс-служба администрации города.

Цемесская роща — природная достопримечательность на северо-востоке Новороссийска, в устье речки Цемес. Общая ее территория составляет 121 га.

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