В Цемесской роще Новороссийска проведут субботник

Мероприятие состоится 18 июля в 9:00.
В субботнике планируется участие волонтеров, общественных организаций и населения Приморского района.
Новороссийские власти пригласили всех неравнодушных жителей города принять участие в акции по уборке зеленой территории, сообщает пресс-служба администрации города.
Цемесская роща — природная достопримечательность на северо-востоке Новороссийска, в устье речки Цемес. Общая ее территория составляет 121 га.
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