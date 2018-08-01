В Центральноафриканской Республике убили трех российских журналистов

Стало известно, что погибшие — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

О произошедшем 31 июля сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Тела обнаружили недалеко от города Сибю — около 300 км на север от столицы ЦАР города Банги, их доставили в местный госпиталь. В ООН уточнили, что тела были найдены рядом с обстрелянной машиной. Мэр Сибю рассказал, что двое россиян и один украинец были убиты вечером 30 июля вооруженными людьми, личности которых установить не удалось.

В МИД РФ подтвердили гибель трех российских журналистов. По данным источника, погибшие имели при себе просроченные удостоверения различных СМИ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В рамках дела будут проведены следственные действия, а также направлены запросы о правовой помощи.

Глава МИД России Сергей Лавров проинформирован о произошедшем. В Союзе журналистов России заявили, что шокированы убийством Джемаля. На гибель журналистов также откликнулись их коллеги.

Алексей Венедиктов рассказал, что журналист Орхан Джемаль вместе с оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым работали в ЦАР над документальным фильмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.

Организация объединенных наций окажет поддержку властям Центральноафриканской республики в расследовании гибели трех российских журналистов, сообщает ТАСС.

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