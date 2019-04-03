В Центральном округе Краснодара отремонтируют девять подземных переходов

О ремонтных работах, запланированных на 2019 год, 3 апреля рассказал мэр города Евгений Первышов.

«Благодаря федеральным программам, национальным проектам, поддержке администрации Краснодарского края последние два года мы активно ремонтируем дороги, жилой фонд, благоустраиваем зеленые зоны, многое из этого делаем на территории Центрального округа. Эту работу мы также продолжим в 2019 год», — сказал Первышов на встрече с жителями Центрального округа.

Рабочие проведут ремонт подземных пешеходных переходов на улице Ростовское шоссе, Зиповская, Офицерской, там отремонтируют два перехода, на улице Коммунаров и два перехода рядом с кинотеатром «Аврора». А также на улице Колхозной, Переходной, близ стадиона «Кубань», на улице Красной. Там заменят светильники, восстановят облицовку полов и стен, приведут в порядок потолки.

Кроме того, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют 17 участков дорог. В их число входят улицы Леваневского, Ленина, Промышленная, Бургасская, Димитрова, Айвазовского, Березанская. Ремонтные работы пройдут на путепроводе по улице Суворова. В список дорог, которые отремонтируют в 2019 году также войдет пять участков гравийных дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.