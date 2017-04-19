В Центральном районе Краснодара построят поликлинику

В городской думе Краснодара в апреле обсудили строительство поликлиники в районе улиц Длинной и Красноармейской. В заседании принял участие глава города Евгений Первышов.

Проектированием и строительством поликлиники займется компания-застройщик. Планируется, что учреждение будет рассчитано не менее чем на 250 посещений в смену, а его общая площадь составит не менее 2,8 тыс. кв. м.

Депутаты рекомендовали администрации города максимально быстро выполнить работы по формированию земельного участка под строительство поликлиники, поставить его на кадастровый учет и принять в муниципальную собственность.

«Важно понимать — инвестор обязан выполнить свои обязательства: либо построить обещанный объект социальной сферы, либо возместить за неисполнение средства в бюджет. Городу нужна поликлиника, и в этом вопросе мы должны занять максимально жесткую позицию», — подчеркнула председатель гордумы Вера Галушко.

Помимо этого, на заседании обсудили вопрос строительства школы в районе улицы Байбакова в Московском микрорайоне. По словам Первышова, сейчас завершается экспертиза проекта, строительство начнется в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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