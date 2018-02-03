В центре Краснодара автомобиль отбросило на тротуар после ДТП 

Авария произошла 3 февраля около 16:30 на пересечении улиц Кузнечной и Красной.

Как сообщили с места ДТП очевидцы, на перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило на тротуар, где в этом время находились люди. Увидев движушийся на них автомобиль, они отошли.

Вторую легковушку развернуло, она стоит на пешеходном переходе.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

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