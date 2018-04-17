В центре Краснодара горела кровля четырехэтажного здания

Пожар произошел 17 апреля в неэксплуатируемом здании на улице Гимназической.

Заявка о возгорании поступила в 17:25. В 17:27 на место прибыли первые пожарные расчеты. Установлено, что загорелась кровля четырехэтажного неэксплуатируемого здания на площади 100 кв. м.

В 18:03 пожарные ликвидировали открытое горение, в 19:05 — полная ликвидация пожара.

В тушении было задействовано около 30 человек, 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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